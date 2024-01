Erkelenz hat einen neuen Hallenstadtmeister Kuckum vermiest dem SC Erkelenz die Show

Somit kam es zum schon im Vorfeld von nicht wenigen erwarteten Finale zwischen dem SC 09 und Kuckum. Und dass es beim Hallenfußball durchaus auch taktisch zugehen kann, sahen die Zuschauer in der vollen Halle dann in der ersten Halbzeit des Endspiels: „Es war ein offenes Spiel, und beide Mannschaften sind erst einmal auf Nummer sicher gegangen, wollten auf jeden Fall Fehler vermeiden“, beschreibt Christoph Scheufen das Geschehen in den ersten zehn Minuten. Doch in der 14. Spielminute war es doch so weit: Robin Dahmen legte quer auf Justin Helwig, der das 1:0 für Kuckum markierte. Natürlich erhöhte Erkelenz nun die Offensivbemühungen deutlich, scheiterte aber immer wieder an Kuckums Schlussmann Benny Seidemann. Als Benedict Krüger eine gute Minute vor Schluss das 2:0 für die Niers-Kicker erzielt hatte, schien die Entscheidung gefallen. Dann erhielt Luca Faenger jedoch eine Strafe wegen einer Grätsche und Kuckum musste die Restzeit dann in Unterzahl überstehen. Nach Abpfiff war der Jubel im Kuckumer Lager natürlich groß und Trainer Christoph Scheufen fasste glücklich zusammen: „Ich finde, wir sind der verdiente Turniersieger geworden. Wir hatten in der Vorrunde wenig Probleme und auch das schwere Halbfinale gegen Golkrath haben wir letztlich verdient gewonnen. Wir hatten hier heute eine Menge Spaß und am Ende auch noch Erfolg. Besser gehts doch nicht.“