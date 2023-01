Entscheidung im Neunmeterschießen Ay-Yildizspor gewinnt in den Stadttitel Hückelhoven

Mit Ay-Yildizspor aus der Kreisliga A und dem starken B-Ligisten Germania Hilfarth standen die beiden Mannschaften im Endspiel, die auch in ihren Vorrundengruppen das Geschehen bestimmt hatten. Die Hilfarther holten gar das Maximum an Punkten und mussten während aller fünf Gruppenspielen nicht einen einzigen Gegentreffer einstecken. Dem 2:0-Auftaktsieg gegen den SV Brachelen folgte ein 5:0 über Germania Rurich, das im Verlauf des Turnieres allerdings nur einen mageren Punkt erspielen konnte. Noch deutlicher machte es die Germania anschließend beim 7:0 gegen den D-Liga-Vertreter Grün-Weiß Schaufenberg. Nach dem 2:0 über die SG Baal/Doveren stand noch das Spiel gegen Viktoria Kleingladbach an. Bis dahin hatte auch Kleingladbach alle seine Partien gewonnen. Es wurde das erwartet knappe Spiel und am Ende jubelte Hilfarth über ein 1:0 – und dem daraus resultierenden Gruppensieg.