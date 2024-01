Hallenstadtmeisterschaft Wegberg Ausrichter Uevekoven triumphiert

Sollten auch im nächsten Jahr wieder nur diese fünf Teams am Stadtpokal teilnehmen, regte der SVH-Vorsitzende zudem an, den Spielplan nicht mehr auszulosen, sondern die Partie zwischen Uevekoven und Helpenstein sinnigerweise ans Turnierende zu legen, um dann quasi ein richtiges „Endspiel“ zu haben – der Niveauunterschied zwischen diesen beiden Teams und den drei weiteren Mannschaften ist eben schon beträchtlich. „Dann könnte es am Ende auch mal wieder 90er-Jahre-Atmosphäre geben“, merkte Derichs an. Seinerzeit war es bei der Stadtmeisterschaft oft hoch hergegangen. Ein klein wenig davon wehte im Abschlussspiel durch die Halle: Beim 1:1 zwischen SC Wegberg und SV Klinkum ging es am Ende richtig hitzig zu – beide wollten wohl unbedingt Dritter werden.