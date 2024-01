Hallenstadtmeisterschaft Hückelhoven Verteidigt Ay-Yildizspor den Titel?

In Gruppe B duellieren sich der SV Roland Millich, SV Brachelen, Grün-Weiß Schaufenberg, TuS Jahn Hilfarth, Borussia Hückelhoven und Viktoria Kleingladbach. In dieser Gruppe dürfte vom Papier her Roland Millich der Favorit sein, wobei auch Brachelen und Kleingladbach, beide aus der Kreisliga B, in der Halle eine gute Rolle spielen dürften. Millichs Trainer Nils Brandt sieht dem Turnier derweil gelassen entgegen: „Wir gehen die Sache ganz locker an. Es spielen bei uns nur die Akteure mit, die auch wirklich in der Halle spielen wollen.“