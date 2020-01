Hallenstadtmeisterschaft Hückelhoven : Nico Niessen trifft doppelt im Finale

Bestes Team in Hückelhoven: Nach einem 2:0 über Ratheim konnte der SV Roland Millich den Sieg feiern. Foto: nipko. Foto: nipko

Hallenfußball SV Roland Millich gewinnt in Hückelhoven gegen Ratheim, das zuvor zweimal siegte. Für den Ausrichter TuS Jahn Hilfarth war die Hallenstadtmeisterschaft der Auftakt zu einem großen Jubiläumsjahr.

Der SV Roland Millich hat einen Hattrick bei den Hallenstadtmeisterschaften in Hückelhoven verhindert. Im Finale siegten die Roländer 2:0 gegen den VfJ Ratheim, der in den beiden vergangenen Jahren den Titel geholt hatte. Mann des Finales war Nico Niessen, der beide Tore erzielte. Mit großer Freude erhob das Team von Trainer Nils Brandt anschließend den Siegerpokal in die Höhe. Sein Ratheimer Trainerkollege Stanislav Makarov konnte derweil mit dem Ergebnis leben: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir bis Endspiel kommen. Somit bin ich mit dem Team sehr zufrieden.“ Der dritte Platz wurde direkt im Neunmeterschießen ermittelt. In diesem setzte sich Ay-Yildizspor Hückelhoven 4:2 gegen Ausrichter TuS Jahn Hilfarth durch.

In vier Vorrundengruppen gingen zwölf Teams an den Start. Dabei setzte sich der spätere Turniersieger Millich in seiner Gruppe lediglich wegen des besseren Torverhältnis gegen Viktoria Doveren und den TuS Hilfarth durch. Im Viertelfinale gab es dann aber ein klares 4:1 gegen Viktoria Kleingladbach und im Halbfinale schließlich ein 3:0 gegen Ay-Yildizspor.

Mit dem Verlauf der Veranstaltung zeigte sich im Anschluss Turnierleiter Jörg Markmann zufrieden: „Sicher kam hier und da mal Hektik auf. Aber keiner hat sich verletzt, und unter dem Strich ziehen wir eine positive Bilanz – auch was den Zuschauerzuspruch angeht.“ Entspannt war auch Schiri Michael Kranz, der gemeinsam mit Carlos Felipe die Spiele geleitet hatte: „Wenn mal Aggressionen aufkommen, sollte man versuchen beruhigend einzuwirken. Ich fand es insgesamt absolut in Ordnung.“