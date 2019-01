Hallenfußball: Vier Bezirksligisten führen das 15er-Teilnehmerfeld an

Erkelenz Hallenfußball: Bis Sonntag läuft der Erka-Cup des SC 09 Erkelenz. Titelverteidiger ist Kückhoven.

In den vergangenen vier Jahren haben eindeutig die beiden Bezirksligisten TuS Germania Kückhoven und SG Union Würm/Lindern das traditionsreiche Hallenturnier des SC 09 Erkelenz dominiert: 2016 und 2017 triumphierte jeweils die SG, 2015 und 2018 der TuS, der in der Gesamtwertung mit sechs Erfolgen damit zu Rekordhalter SC 09 aufgeschlossen hat (siehe Info). Im Vorjahrsfinale schlug Kückhoven die Union 2:1 und nahm damit Revanche für die Finalniederlage 2017. Da hatte die Germania bis anderthalb Minuten vor Schluss noch 3:1 geführt, kassierte dann aber noch die Tore zum 3:3. Nach Neunmeterschießen gewann Würm/Lindern 6:5.

Gruppe A spielt heute ab 18.30 Uhr mit Würm/Lindern, Lürrip, SC Ederen, FC Randerath/Porselen und Sportfreunde Uevekoven. „Auch wenn wir am Samstag die Endrunde des Sparkassen-Cups in Aachen spielen: Wir werden auch in Erkelenz mit einer guten Mannschaft antreten. Das sind wir dem Veranstalter auch schuldig. Meine Jungs spielen zudem sehr gerne in der Halle – und einige kommen zum Wochenende auch aus dem Winterurlaub zurück“, kündigt SG-Coach Hermann-Josef Lambertz an.