Hallenfußball Erkelenz mit Heimsieg beim Erka-Cup

Bezirksligist und Ausrichter SC 09 Erkelenz hat bei der sechsten Auflage des Erka-Cups, früher als Willy-Stein-Gedächtnis-Turnier ausgespielt, seinen Titel verteidigt. In der an allen Turniertagen bestens gefüllten Karl-Fischer-Sporthalle bezwang der SC 09 in einem spannenden Finale Germania Hilfarth mit 6:4-Treffern. Erstmals wurde der Erka-Cup noch im alten Kalenderjahr ausgetragen – acht Teams qualifizierten sich für die Endrunde am 30. Dezember.