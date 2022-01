Hallenfußball in Erkelenz : Das sind die Folgen der Turnierabsagen für den SC 09

Hallenfußball in Erkelenz

Analyse Hallenfußball Coronabedingt hatte der SC 09 Erkelenz seine vier geplanten Hallenturniere – teils als Ausrichter, teils als Veranstalter – kurzfristig doch noch abgesagt. Der Sportliche Leiter Guido Dürbaum erzählt, wie der Verein die Konsequenzen bewältigt.

Reges und auch etwas merkwürdiges Treiben herrschte kurz vor Silvester rund um den Verkaufswagen am Erkelenzer Kunstrasenplatz . Da wechselten – natürlich gegen Bares – etliche Getränkekästen ihren Besitzer. „Das geschah auch noch im Regen und Dunkeln, wie auf einem Hehlermarkt“, schildert Guido Dürbaum, Sportlicher Leiter des SC 09 Erkelenz, schmunzelnd das geschäftige Treiben.

Hintergrund: Auf diese Weise verscherbelte der SC an seine Spieler und Trainer bereits eingekaufte Getränke für die geplante Vorrunde des Sparkassen-Cups, die am 4. Januar in Erkelenz stattfinden sollte. „Für kleines Geld“, erläutert Dürbaum, „von Vereinsseite aus können wir mit den Getränken ja nicht mehr viel anfangen, und draußen geht es erst Ende Februar weiter.“