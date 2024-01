Hallencup in Aachen SC Erkelenz scheitert nur knapp an der Finalrunde

Diesen forschen Worten wären fast auch entsprechende Taten gefolgt. Denn im zweiten und letzten Gruppenspiel gegen Mittelrheinligist VfL Vichttal führten die 09er dank Toren von Kevin Baumann, Qazim Baliu und Jan Bolz drei Minuten vor Schluss mit 3:2 – was zur Finalteilnahme gereicht hätte. Dann schlug der VfL aber noch zweimal zu, gewann 4:3 und zog so seinerseits ins Finale ein. Das verlor der VfL gegen Regionalligist 1. FC Düren erst nach Verlängerung mit 1:3. Favorit Alemannia Aachen, der andere Regionalligist im Teilnehmerfeld, hatte das Finale durch ein 2:2 gegen Düren in seiner Vorrunde verpasst.