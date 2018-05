Radsport: Grenzlandring wird wieder Rennstrecke

Wegberg Radsport: Um 11.55 Uhr wird morgen auf dem Siemensweg im Wegberger Industriegebiet "Große Riet" das Hauptrennen der 12. Auflage des Grenzlandrennens gestartet. Etwa 100 Fahrer sind beim 74,8 Kilometer langen Rennen am Start.

Schon mehrfach fiel das Wegberger Radsportspektakel buchstäblich ins Wasser, doch diese Gefahr droht für morgen wohl nicht - und so haben schon reichlich Fahrer gemeldet. Für das Hauptrennen, das pünktlich um 11.55 Uhr gestartet wird, haben bereits rund 100 Fahrer ihr Kommen angekündigt, doch wahrscheinlich werden noch einige dazukommen. Und dabei hofft Lausberg auch noch auf den ein oder anderen bekannten Namen aus der Szene: "Es ist durchaus möglich, dass sich noch jemand spontan entscheidet, zu starten." Bisher sind große Namen Fehlanzeige: So hatte Premierensieger Stefan Cohnen aus Düren zwar wie im Vorjahr gemeldet, doch sein Name ist mittlerweile wieder aus der Meldeliste für das Hauptrennen verschwunden. "Doch aus Mettmann und Düren kommen sehr sehr starke Teams, so dass wir uns auf ein packendes Rennen freuen dürfen", ist sich Lausberg sicher. Ob es dabei wie erstmals im Vorjahr erneut zu einem Massenspurt kommt, das steht allerdings in den Sternen: "Unser Rundkurs - vor allem das Stück auf dem Grenzlandring - ist sehr selektiv", sagt Lausberg, "deshalb ist es auch durchaus wieder möglich, dass es ein taktisches Rennen wird und am Ende eine Ausreißergruppe weggeht, die den Sieg unter sich ausmacht." Spannend könnte es auch werden, weil sich die Radsportler noch ganz am Anfang ihrer Saison befinden und sehr viele motivierte und erfolgshungrige Fahrer aus dem Nachwuchsbereich nachrücken.