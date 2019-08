Golf : Golfen für den guten Zweck

Wegberg Golf spielen und andere unterstützen, das war der Gedanke im Golfclub Schmitzhof bei der Planung der Offenen Wettspiele 2019. Clubpräsident Oliver Bollmann begrüßte so 300 Golfer aus dem Schmitzhof und aus 22 Gast-Clubs.

Da ein gutes Ergebnis für das Erkelenzer Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung erzielt werden sollte, wurden an allen Tagen Zusatzspiele gegen Spende veranstaltet. So konnte man vor dem Start die Anzahl der voraussichtlich gespielten Pars schätzen oder die Zahl der Tees in einem großen Glas, oder die Dimples auf den Golfbällen in einer Vase. Nach den Spielen gab es gegen einen Obolus das beliebte Torwandschießen. Christiane Ide, Leiterin des Hospizes, war anwesend, um Auskunft über die Hospizarbeit zu geben. Insgesamt kamen 4500 Euro zusammen, die Oliver Bollmann und Alexander Herz überreichten. Christiane Ide, im Beisein des Hospizhundes Oskar, dankte und erklärte, wie wichtig Spenden für die Hospizarbeit sind. Nach dem Turnier zugunsten der German Doctors mit dem gleichen Ergebnis, waren die Schmitzhof-Open erneut ein Erfolg.