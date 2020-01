Hallenfußball : Kückhoven nun alleiniger Rekordsieger

Den Erka-Cup des SC 09 Erkelenz gewinnt die Germania – zum siebten Mal. Im Finale gegen Titelverteidiger Würm/Lindern siegt der TuS mit 5:3 nach Verlängerung und Neunmeterschießen. Insgesamt geht’s fair und unaufgeregt zu.

Bis im Finale der Sieg des ambitionierten A-Ligisten gegen Bezirksligist SG Union Würm/Lindern feststand, sollte es aber dauern. Denn nach den regulären 20 Minuten Spielzeit stand es durch Tore von Christoph Kehr für den TuS und Niklas Spelz für die SG 1:1. In der zehnminütigen Verlängerung schnürte Kückhovens Egzon Gjosha einen Doppelpack zum 3:1, doch die SG, die insgesamt mehr Spielanteile und Torchancen besaß, egalisierte durch René Lambertz und Pascal Thora zum 3:3. Das Neunmeterschießen gewann der TuS dann 2:0 – Endstand also 5:3.

111 Jahre Ausrichter SC 09 Erkelenz wird in diesem Jahr 111 Jahre. Den närrischen Geburtstag feiert der Sportclub im Stadion an der Westpromenade groß am Samstag, 20. Juni. „An Details zum Programm arbeiten wir noch“, sagt Vorsitzender Bernd Kempe.

Souverän agierten am Finaltag des dreitägigen Turniers die beiden Schiris René Heinen und Lukas Koch. Insgesamt ging es recht gesittet zu, gab’s nur eine Rote Karte – in der Vorrunde für einen Spieler des VfB Uerdingen. Das Finale verlief mit jeweils zwei Zeitstrafen zwar etwas hektischer, doch auch da blieb im Grunde alles in einem freundschaftlich-fairen Rahmen. Wieder zum Team der SG gehört Endspieltorschütze Pascal Thora. Der hatte Würm/Lindern im vergangenen Sommer nach fünf Jahren verlassen, um als Spielertrainer beim A-Ligisten SSV BW Kirchhoven anzuheuern. In der Hinrunde holte der SSV aber nur drei Punkte, ist abgeschlagen Letzter. „Ich bin nun aber in völligem Frieden gegangen. Ich bin nach Würm/Lindern zurückgekehrt, weil mir der Verein einfach sehr am Herzen liegt“, erklärte Thora auf Nachfrage unserer Redaktion.