Hinrundenbilanz Germania Kückhoven Sie sind jung und zuweilen minimalistisch

Der Saisonauftakt verlief in Kückhoven ordentlich. Man startete mit einem 0:0 beim SV Waldenrath/Straeten, dem dann ein 3:2-Heimerfolg über Union Schafhausen II folgte. Die Resultate und die Auftritte der Mannschaft stimmten auch in den Wochen danach, denn es folgten drei Unentschieden gegen Mannschaften, die durchaus höhere Ziele haben. Ein 2:2 holte die Germania beim Derby in Kuckum, gegen Dynamo Erkelenz hieß es 1:1, wobei der Gegentreffer relativ fiel. Und auch bei Aufstiegsfavorit Ay-Yildizspor Hückelhoven freuten sich die Kückhovener über ein verdientes 2:2. Dem anschießenden 3:2 über FSV Geilenkirchen, folgte erst am siebten Spieltag die erste Niederlage beim 0:1 in der Begegnung gegen den TuS Rheinland Dremmen.