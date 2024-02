Gerätturn-Abteilung des TV Erkelenz Turnerinnen blicken auf Erfolgsjahr zurück

Im Frühjahr ging es mit den Einzelwettkämpfen der P-Stufen (P für „Pflichtübungen“) des Rheinischen Turnerbundes los. Nach zwei überstandenen Qualifikationswettkämpfen fand im Juni das Landesfinale der P-Stufen in Aachen statt. Im Vierkampf mussten die Turnerinnen ihre Übungen an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden meistern. Zu diesem Finale konnten sich sechs Turnerinnen des ETV in verschiedenen Jahrgangsklassen qualifizieren. Unter die Top Ten schafften es Jamira Sadeghi und Mia Rotärmel. Nach der Tageshöchstwertung am Stufenbarren und am Schwebebalken konnte sich Emma Lang den Titel Landesmeisterin 2023 mit dem ersten Platz in ihrer Wettkampfklasse (Jahrgänge 2008/09) sichern.