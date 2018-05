Leichtathletik: Gemeinsam tolle Ergebnisse erzielt

Erkelenzer Land Leichtathletik: Nachwuchs aus dem Kreis Heinsberg erfolgreich bei den Regionsblockmehrkampfmeisterschaften in Euskirchen.

Zum Mannschaftserfolg des TuS Jahn Hilfarth trugen Vanessa Morsbach, als Regionsmeisterin im Block Wurf mit 1972 Punkten, Louisa Horsten, Vierte im Block Lauf mit 2062 Punkten, Melanie Gilleßen, Zweite im Block Sprint mit 2012 Punkten und Saskia Wrede als Vierte des Block Sprint in der W 15 mit 2186 Punkten bei. Einen vierten Rang erzielte Jule Friedrich (alle TuS Jahn Hilfarth) in der W 13 im Block Sprint mit 1946 Punkten. Noch souveräner als Romy Winzen in der W 14 siegte Nils Arne Schröder in der M 14, denn mit 2357 Punkten distanzierte er die Konkurrenz um fast 100 Punkte. Er lief die 100 Meter in 12,96 Sekunden, die 80 Meter Hürden in 13,25 Sekunden, sprang 5,19 Meter weit und warf den Ball auf 40,00 Meter. Den abschließenden 2000-Meter-Lauf beendete er mit neuem Hausrekord von 6:57,99 Minuten.