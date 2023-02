Diskussionen im Fußballkreis Heinsberg Arbeitskreis zur B-Liga-Reform nimmt bald die Arbeit auf

Neu ist allerdings der sehr frühe Auftakt der A-Liga: Die nimmt ihren Spielbetrieb bereits am 13. August auf – rund zwei Wochen früher als gewöhnlich. „Wir haben uns da an den Verbandsspielklassen orientiert, die ebenfalls an diesem Wochenende starten“, erläutert Cüster. Die kleineren B- bis D-Ligen folgen am 20. August. Am 19. November ist in der A-Liga letzter Hinrundenspieltag, am 3. Dezember erfolgt der Rückrundenauftakt. Nach dem zweiten Rückrundenspieltag am 10. Dezember ist Winterpause, ehe es in der A-Liga bereits am 18. Februar 2024 weitergeht. Über Ostern ist spielfrei, der letzte Spieltag in allen Kreisligen ist dann bereits am Pfingstmontag, 20. Mai 2024. Cüster: „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei uns so früh schon einmal Saisonschluss war. Auch da orientieren wir uns aber an den Verbandsspielklassen.“