Stimmenabgabe erfolgte zu spät Hauchdünnes Votum: Es bleibt bei drei B-Liga-Staffeln im Kreis Heinsberg

Konkret sah das Abstimmungsergebnis, an dem sich 63 der 70 Vereine/Spielgemeinschaften des Kreises beteiligten, nämlich so aus: 34 votierten für die bisherige Struktur, 33 für die zweigleisige B-Liga. Wer jetzt in der Addition über diese Zahlen stolpert: Zu den 63 Stimmen der Vereine gesellten sich drei vom Geschäftsführenden Kreisvorstand und eine vom Spielausschuss-Vorsitzenden Stefan Cüster – macht zusammen 67. Wäre Keyenbergs Votum rechtzeitig eingegangen, hätte es also 34:34 gestanden. Vorher war festgelegt, dass bei einem Patt Cüsters Stimme doppelt zählt – und der hatte für die Reduzierung votiert.