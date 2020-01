Fußball : Nach sieben Jahren Heimkehr nach Beeck

Fußball Yannick Filipovic (21) hat den Profitraum zwar noch nicht ganz begraben, fährt nun aber zweigleisig.

In der Hinrunde verfolgte Yannick Filipovic einige Spiele des Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck gemeinsam mit seinem Vater Andreas Filipovic von der Tribüne aus – die Familie wohnt in Beeck, und da der 21-Jährige in dieser Zeit für den Regionalligisten Fortuna Köln spielte (in dieser Liga wird hauptsächlich samstags gekickt), war das auch problemlos möglich.