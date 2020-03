Fußball : Laufeinheiten statt Fußballtraining

Fußball Wie A-Ligist VFJ Ratheim mit der Liga-Pause durch das Coronavirus umgeht.

Allerdings sind die Aktiven heiß, wollen sie doch die durchwachsene Hinrunde (der VfJ belegt mit 17 Punkten Platz elf der Tabelle) noch so weit wie möglich bereinigen. Das Potenzial dazu ist vorhanden. Makarov hat aus der Not eine Tugend gemacht: „Die Jungs ziehen alle super mit. Sie laufen individuell und senden mir die Daten per Whatsapp. Hier will keiner müde werden, sondern es soll eine Rückrunde geben, die den ersten Teil der Saison vergessen lässt.“ Über die Dauer des Ausnahmezustands kann auch Makarov nur spekulieren: „Es gibt ja fast stündlich neue Nachrichten zum Thema Coronavirus. Wann und ob überhaupt es weitergeht steht wohl noch in den Sternen.“