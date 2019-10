Fußball : Waldenrath/Straeten empfängt Hilfahrt zum Verfolgerduell

Fußball-Kreisliga A: TuS Kückhoven muss schon freitags gegen Teveren-Reserve ran. Spitzenreiter SV Millich empfängt das bislang sieglose Schlusslicht aus Kirchhoven.

In der Kreisliga A wird sich am kommenden Spieltag an der Tabellenspitze voraussichtlich nur wenig ändern: Der aktuelle Spitzenreiter SV Roland Millich trifft auf das Schlusslicht SSV Kirchhoven und wird – sofern keine große Überraschung auftritt – das Spiel mit dem fünften Sieg in Folge beenden. Auch der direkte Konkurrent der Millicher, der FC Wanderlust Süsterseel, braucht vor dem achten Spieltag nicht besonders zurückzuschrecken: Gegen den SV Breberen, der mit einer Torbilanz von 11:24 fast doppelt so viele Gegentore kassiert wie Süsterseel bereits erzielt hat, geht der FC als klarer Favorit in die Partie.