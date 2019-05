Fußball : Kückhoven verspielt im Kellerduell die 2:0-Führung

Mark Zeh ist der neue Trainer des FC Wegberg-Beeck II. Foto: August Kohlen

Kreis Heinsberg Bezirksliga: Heinsberg-Lieck gewann Derby gegen Dremmen mit 4:3. Der VfJ Ratheim meldete den zweiten Saisonsieg, gewann 2:0 in Donnerberg.

So richtig was los war im Heinsberger Seestadion, wo die Zuschauer sich im Heinsberger Kreis- und Stadtderby über sieben Tore freuen durften. Nach einer 4:1-Führung wurde es am Ende eng für den 1.FC, der eine 4:1-Führung gegen den TuS Rheinland Dremmen fast noch verspielt hätte, so hieß es am Ende 4:3. – Eine 2:0-Führung verspielte Germania Kückhoven im Kellerduell gegen SW Huchem-Stammeln, trennte sich vom Tabellenvorletzten 2:2. – Mächtig auf sich aufmerksam hat der VfJ Ratheim gemacht, der mit einem 2:0 in Donnerberg aufhorchen lässt und damit den zweiten Saisonsieg feiern darf. Den ersten haben die Jugendsportler in der Hinrunde in Heinsberg-Lieck eingefahren, auch da mit einem 2:0.

1. FC Heinsberg-Lieck – TuS Rheinland Dremmen 4:3 (2:1). Gar nicht gut zu sprechen war man in der Kreisstadt auf Schiri Dietmar Mangels, „der es mit seinen Entscheidungen erst so eng hat werden lassen“, so die Meinung beim FC. Die Tore: 1:0 (4. Minute) Foulelfmeter Florent Sadiku, 1:1 (4.) Klaus Dohmen, 2:1 (12.) Sebahir Ljatifi, 3:1 (52.) Manfred Ngiambila, 4:1 (54.) Florent Sadiku, 4:2 (62.) David Schulz (Freistoß), 4:3 (82.) Foulelfmeter Sascha Hochgreef. 89. Minute: gelb/rote Karte Sebahir Ljatifi.

FSV Columbia Donnerberg – VfJ Ratheim 0:2 (0:1). „In Donnerberg zu Null zu gewinnen macht mich schon stolz“, meinte Ratheims Coach Stanislav Makarov und lobte sein Team für die geschlossene Mannschaftsleistung. „Wir haben aber auch viel laufen müssen“, meinte der Trainer weiter. In Führung ging Ratheim in der 22. Minute durch den jungen Hakan Odabasi, der einen an Ridvan Doruk verwirkten Strafstoß nervenstark verwandelte. In der Folgezeit stand Ratheim sicher in der Defensive, ließ kaum gegnerische Chancen zu. In der 84. Minute legte Ratheim dann noch einen drauf. Hakan Odabasi hatte am eigenen Strafraum den Ball erobert, leitete einen Konter ein, und den schloss Justin Fischer dann auch erfolgreich mit dem 2:0 ab.