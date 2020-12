Fußballtrainer aus Erkelenz : „Alle wollen beim nächsten Re-Start dabei sein“

Fußball Matthias Denneburg, Trainer des SV Schwanenberg, spricht über seine Vertragsverlängerung beim B-Ligisten und die Herausforderungen der Corona-Zwangspause.

Matthias Denneburg ist mittlerweile seit zehn Jahren als Trainer in den Fußballkreisen Heinsberg und Mönchengladbach/Viersen aktiv. Aktuell betreut der 40-Jährige in der zweiten Spielzeit den B-Ligisten SV Schwanenberg. Davor trainierte er den Dülkener FC zwei Jahre lang. Als Aktiver spielte er im Juniorenbereich beim SC 09 Erkelenz, anschließend gar bei Borussia Mönchengladbach. Im Seniorenbereich schnürte er unter anderem die Schuhe für den SC 09 Erkelenz in der Landesliga. Zuletzt entschied er sich gemeinsam mit dem Klub, sein Engagement in Schwanenberg über die laufende Saison hinaus zu verlängern. Im Interview spricht er über seine Ziele und die Ambitionen des B-Ligisten.