Fußball : Gut gestartete A-Ligisten gehen optimistisch ins Derby

Fußball Sowohl der SV Niersquelle Kuckum als auch der SC 09 Erkelenz haben zum Saisonauftakt in der Kreisliga A gut gepunktet. Nun kommt es nach einigen Jahren Pause wieder zum direkten Duell.

Es liegt schon einige Jahre zurück, dass sich der SC 09 Erkelenz und der SV Niersquelle Kuckum in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. Es war im Kreispokal 2016/17, wobei sich die Nierskicker seinerzeit mit 4:1 durchsetzten. Das letzte Meisterschaftsspiel der beiden liegt noch weiter zurück, da hieß es in der A-Liga-Saison 2010/11 sogar 5:1 für Kuckum. Dennoch liegen die Erkelenzer in der Gesamtstatistik mit 6:3-Siegen vorn. Nun ist es jedoch wieder soweit, denn am Sonntag (15.30 Uhr) treffen sich beide Mannschaften zum dritten Spieltag der Kreisliga A im Erkelenzer Willy-Stein-Stadion.