Aufsteiger ohne Abstiegssorgen SV Helpenstein und SC 09 Erkelenz haben entspannten Endspurt vor der Brust

Fussball · Der SC 09 Erkelenz und der SV Helpenstein sind als Aufsteiger in die Bezirks- beziehungsweise Landesliga gestartet, mit dem Abstiegskampf haben die Teams in ihren Spielklassen aber nichts zu tun. Am Mittwochabend sind beide Mannschaften in der Englischen Woche im Einsatz.

16.05.2023, 17:14 Uhr

Der SV Helpenstein hat zuletzt Landesliga-Spitzenreiter Union Schafhausen besiegt. Foto: Nipko