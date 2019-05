Fußball : Nach wie vor ein konsequenter Weg des SV Helpenstein

Pascal Schostock von Roland Millich übersteigt den Kirchhovener Peter Krappen klar, köpft aber übers Tor. Millich gewann knapp mit 3:2. Foto: August Kohlen

Kreis Heinsberg Kreisliga A: Der Tabellenführer marschiert weiter in Richtung Bezirksliga.

Der SV Helpenstein scheint seinen Weg in Richtung Aufstieg aus der Kreisliga A in Richtung Bezirksliga nicht mehr verlassen zu wollen. Bei der zweiten Mannschaft von Germania Teveren setzte sich das Team von Interimstrainer Marcel Leicher verdient mit 3:1 Treffern durch.

Und dieser Sieg trug einen Namen, denn Robin Langer war es, der alle Treffer für den Spitzenreiter erzielt hatte. Bis zum Halbzeitpfiff hatte der quirlige Angreifer schon mal für eine 2:0-Führung gesorgt. Zunächst traf Langer in der zwölften Spielminute, nach 33 absolvierten Minuten legte er mit dem 2:0 für sein Team nach. Hoffnung kam bei den Germanen, die noch lange nicht alle Abstiegssorgen los sind, der Anschlusstreffer von Jeremy Bessix (56.).

INFO Zwei Nachholspiele vorige Woche Bereits am Donnerstag kam es in der Kreisliga A zu zwei Nachholspielen. Dabei setzte sich Sparta Gerderath zu Hause mit 3:1 gegen den SV Golkrath durch. Für die ersten Treffer war im Derby Patrick Knorn zuständig (39. und 54. Minute). Für die Vorentscheidung sorgte anschließend Sven Jansen mit dem 3:0 (62.). Für die Gäste traf lediglich noch Marius Schotten zum 1:3 (85.). In der zweiten Partie gewann die SG Katzem/Lövenich 2:0 gegen den SV Breberen. Die frühe Führung hatte Marc Jansen per Strafstoß erzielt (4.). Für den Endstand sorgte Maik Römer mit dem 2:0 (70.). Zudem sah Breberens Christoph Engert die Ampelkarte.

Nun hieß es also nochmal zittern für Helpenstein, doch in der Nachspielzeit erlöste Robin Langer mit seinem dritten Treffer seine Farben: „Wir haben auch in der Phase, als es nochmal eng hätte werden können, kühlen Kopf bewahrt. Das haben die Jungs richtig gut gemacht“, freute sich SVH-Coach Leicher nach der Partie.

Auch die beiden Teams, die aktuell um Platz zwei streiten, gaben sich keine Blöße. So setzte sich der SV Waldenrath/Straeten beim SV Niersquelle Kuckum mit 2:0-Treffern durch, hatte dabei hier und da aber auch ein wenig das Glück des Tüchtigen. Die Tore fielen beide sehr früh in der Begegnung, und beide hatte Tim Scheuvens gemacht. Sowohl in der vierten Minute, als auch nach 13 absolvierten Spielminuten, war es Tim Scheuvens, der für die Mannschaft von Trainer Maik Honold erfolgreich war. Waldenraths Konkurrent um den zweiten Platz, Sparta Gerderath, holte ebenfalls einen Dreier. An der heimischen Spartastraße setzte sich die Mannschaft von Trainer Bernd Nief knapp, aber dennoch verdient mit 1:0 durch. Mit seinem siebten Saisontreffer hatte Patrick Knorn für den Sieg der gastgebenden Sparta getroffen (57.).

Das Mittelfeld-Duell zwischen dem FC Wanderlust Süsterseel und dem FC Randerath/Porselen endete nicht nur mit einem 2:0-Auswärtssieg für Ra/Po, vielmehr wurden zwei Süsterseeler auch noch des Feldes verwiesen. Zunächst brachte Holger Schubert den Gast mit 1:0 in Front (39.). Mit diesem Resultat wurden dann auch die Seiten getauscht. Die Partie verlief anschließend relativ ausgeglichen, und den entscheidenden Punch setzten die Gäste. Janis Schmitt traf in der 82. Spielminute zum 2:0 für den FC Randerath/Porselen, wobei es schließlich bis zum Abpfiff blieb. Unrühmliche Höhepunkte für die Gastgeber waren dann die Ampelkarte gegen Tim Przygoda und die Rote Karte gegen Hubert Snackers.

Einen wichtigen und zudem deutlichen Auswärtssieg fuhr der SV Breberen im Abstiegskampf ein. Bei Germania Hilfarth stand am Ende ein satter 6:1-Erfolg auf dem Papier. Schon früh in der Begegnung kristallisierte sich heraus, wer am Ende die Punkte holen würde. Patrick Scholz (6.) und Dennis Fijen (7.) sorgten schon mal für eine komfortable 2:0-Führung. Auch nach dem Seitenwechsel hatte Fijen die Lust am Toreschießen keineswegs verloren und machte den Dreierpack klar (57. und 61.). Damit war die Messe im Grunde gelesen, auch wenn Ramazan Alkan per Strafstoß auf 1:4 verkürzte. Dann aber trafen noch Nick Bienwald und Edward Distel für die Gäste, und es hieß 1:6 aus Sicht der Gastgeber.

Lange Zeit konnte der SSV Kirchhoven auf wenigstens einen Punkt im Spiel beim SV Roland Millich hoffen. Dem 1:0 für Millich durch Vladimir Hartmann (18.) ließ Torjäger Pascal Schostock kurz vor der Pause das 2:0 folgen. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzten die Gäste und als in der 55. Minute Alexander Backus zum 2:2 traf, schien alles möglich zu sein. Doch Roland-Spielertrainer Kevin Rapp traf in der Schlussminute noch zum 3:2 für Millich.