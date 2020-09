Fußball : Erneuter Anlauf Richtung Spitze mit zwei neuen Routiniers

Fußball Bei den Sportfreunden Uevekoven haben Sven Jansen und Jens Engert angeheuert. Der erste echte Härtetest wird die Partie bei Dynamo Erkelenz sein.

Wenn eine Mannschaft mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 19:1 in eine Saison startet, sollte man meinen, dass sie damit auch Tabellenführer ist. Nicht so in der Heinsberger Kreisliga B, Staffel 1. Denn da weisen nach drei Spieltagen die Sportfreunde Uevekoven exakt diese Bilanz auf – und stehen doch nur auf Platz zwei. Denn buchstäblich noch besser in Schuss ist bislang Viktoria Katzem. Deren makelloses Torverhältnis lautet bereits 24:0.