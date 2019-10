Fußball : Sparta Gerderath beim Derby in Lindern

Daniel Wozniak (grünes Trikot) spielt mit Sparta Gerderath am Tag der Deutschen Einheit bei der SG Union Würm-Lindern. Beide Mannschaften ziehen den neunten Spieltag vor. Foto: August Kohlen

Kreis Heinsberg Fußball: In der Bezirksliga, Staffel 4, ziehen Gerderath und Würm-Lindern den neunten Spieltag vor.

Von Herbert Grass

Bevor die Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, am Wochenende den 7. Spieltag angeht, treffen sich am Donnerstag, 14.30 Uhr, die SG Union Würm-Lindern und Sparta Gerderath zum Derby. Diese Partie des 9. Spieltages haben beide Vereine auf Wunsch von Sparta-Trainer Bernd Nief in Übereinstimmung vorgezogen. Obwohl die Union zuletzt gegen Helpenstein (1:3) und in Haaren (0:2), verloren hat, geht sie auf dem Platz in Lindern als Favorit in dieses Duell. Denn mit erst einem Saisonpunkt (zum Auftakt gab es ein 1:1 gegen Helpenstein) und einem Torverhältnis von 3:19, würde Gerderath wohl schon zufrieden sein, ein achtbares Ergebnis zu erreichen. Den Gegner unterschätzen sollten die Gastgeber aber auch nicht, und davor wird SG-Trainer Jo Lambertz seine Schützlinge wohl auch warnen.

Schon am Sonntag hat Würm-Lindern an gleicher Stätte erneut Heimrecht, erwartet mit dem FC Roetgen ein Team, das mit seinen bisher erst sieben Punkten nicht zufrieden sein kann. Trotzdem erneut ein Prüfstein für die Union.

Gerderath hingegen muss am Sonntag auswärts ran, trifft um 15.15 Uhr in Stolberg auf den Aufsteiger SG Stolberg, der erst am vergangenen Sonntag mit einem 1:2 in Mariadorf nicht nur die erste Saisonniederlage hinnehmen, sondern auch die Tabellenspitze abgeben musste.

Mit Stolberg-Bezwinger Alemannia Mariadorf hat es der FC Wegberg-Beeck II zu tun. Bereits am Samstag um 19 Uhr kommt es im Beecker Waldstadion zu diesem Verfolgerduell. Beide haben jeweils 13 Punkte, haben also nur zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Lich-Steinstraß. Der Sieger des Duells springt also zunächst mal auf Platz eins, zumindest bis Sonntag.

Auf 16 Punkte kann am Sonntag auch der 1. FC Heinsberg-Lieck kommen, ja eigentlich sogar müssen. Im eigenen Seestadion ist die Mannschaft von Trainer Edin Durakovic nach vier Siegen in Folge jedenfalls haushoher Favorit gegen das noch punktlose Schlusslicht FSV Columbia Donnerberg. Und da kann der FC-Trainer noch so warnend den Finger heben, den Gegner bitte nicht zu unterschätzen, da sollte schon eine normale Leistung der Kreisstädter reichen, um den nächsten Dreier einzufahren.

Mit den Siegen in Würm-Lindern (3:1) und gegen Eicherscheid (1:0) hat sich Aufsteiger SV Helpenstein schon auf Platz zwölf vorgearbeitet. Jetzt noch ein Erfolg beim FV Vaalserquartier (Tabellensiebter), und die Abstiegsränge wären erst einmal auf Distanz gehalten. Aber Vorsicht: auch der FV meldet zuletzt zwei Siege (8:0 gegen Donnerberg, 3:2 in Oidtweiler).

Die Pflichtaufgabe mit dem 3:1 in Donnerberg hat der TuS Rheinland Dremmen erfüllt, jetzt gilt es aber nachzulegen. Am Sonntag um 15.30 Uhr geht es gegen Tabellennachbar Concordia Oidtweiler. Gelingt den Rheinländern da der erste Heimsieg, zieht man vorbei, und verlässt den Abstiegsplatz. TuS-Trainer Redzo Sakanovic ist zuversichtlich, dass dies gelingt.