Fußball : Schwanenberg und Uevekoven verfehlen Favoritenrolle

Kai Schmitz (Myhl, r.) schießt an Karkens Torhüter Mark Lucksch vorbei zum 1:0. Die Myhler holten mit 2:1 die Punkte. Foto: August Kohlen

Kreis Heinsberg Kreisliga B: Der SV und die Sportfreunde beendeten ihre Spiele gegen die Tabellenschlusslichter jeweils unentschieden.

An der Tabellenspitze in der Kreisliga B, Staffel 1, gab es einige Überraschungen: Der SV SW Schwanenberg und die Sportfreunde Uevekoven spielten gegen den Zehnten Kuckum sowie Schlusslicht SC Erkelenz nur unentschieden. Gewohnt stark gewann Ay-Yildizspor: Der Tabellenführer baut seinen Vorsprung zu Schwanenberg nach dem 5:0-Sieg auf nun 16 Punkte auf. Der TuS Jahn Hilfarth hatte spielfrei.

SV Niersquelle Kuckum II – SV SW Schwanenberg 0:0 (0:0). Die Niersquelle Kuckum stellte sich gegen den Favoriten Schwanenberg bewusst defensiv auf und ließ den Gegner nicht näher als in den 16er – umgekehrt schaffte es die Mannschaft aber auch nicht näher an das Tor der Gäste heran. „Wir haben uns am Anfang schwer getan und Kuckum hat einige Nadelstiche gesetzt“, resümiert Ralf Anic, Trainer des SV SV Schwanenberg, „letztendlich war das Spiel aber absolut gerecht.“