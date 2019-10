Fußball : Schützenfest beim SV Helpenstein

Kreis Heinsberg Fußball-Bezirksliga: Mit 9:0 fertigte Aufsteiger SV Helpenstein Columbia Donnerberg ab. Sparta Gerderath hoffte wieder vergebens auf einen Sieg und verlor mit 0:1.

Nach dem 2:0-Sieg im Spitzenspiel bei der SG Stolberg, ist die „Zweite“ des FC Wegberg-Beeck nun Tabellenführer in der Bezirksliga, Staffel 4. Stolberg rutschte auf Platz vier, musste sowohl Alemannia Mariadorf (6:0-Sieger gegen den FV Vaalserquartier) und Germania Eicherscheid (1:0-Sieg bei Sparta Gerderath) vorbei ziehen lassen. Wie Gerderath verlor auch der TuS Rheinland Dremmen 0:1 (beim FC Roetgen). Den höchsten Tagessieg schoss der SV Helpenstein heraus – 9:0 gegen Schlusslicht Donnerberg. Erneut nicht im Einsatz war die SG Würm-Lindern, deren Partie des 10. Spieltages bei Germania Lich-Steinstraß am 22. November ausgetragen werden soll.

SG Stolberg – FC Wegberg-Beeck II 0:2 (0:1). Dank einer starken ersten Halbzeit setzte sich Beeck beim Aufsteiger durch. Jan Ockun hatte in der 25. Minute für das 0:1 gesorgt. Nach dem Seitenwechsel war viel Hektik im Spiel, weil die SG auf den Ausgleich drängte. Der konnte aus Beecker Sicht verhindert werden, allerdings auch deshalb, weil Stolberg zweimal nur den Pfosten traf. In der Nachspielzeit sorgte Justin Küppers mit dem 0:2 für den Endstand.

DJK FV Haaren – 1. FC Heinsberg-Lieck 3:2 (0:0). Haarens Vorsitzender Addi Hermanns hatte ein intensives Spiel gesehen – mit einem glücklichen Sieg für sein Team. Sascha Bergrath (61. Minute) und Nico Esser (68., Kopfball) hatten zwar ein 2:0 vorgelegt, aber Heinsbergs Manfred Ngiambila auf 1:2 (73.) verkürzt. In der 78. Minute die rote Karte für den FCler Dominik da Silva. Den folgenden Elfmeter nutzte Nico Esser zum 3:1. Auch in Unterzahl gaben die Gäste nicht auf und kamen in der 83. Minute noch zum 2:3-Anschluss. Erneut hieß der Torschütze Manfred Ngiambila.