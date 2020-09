Fußball-Bezirksliga : Langer hilft Helpenstein

Dremmens Sascha Hochgref (links) kommt im Sprung noch an den Ball, kann ihn aber nicht im Helpensteiner Tor unterbringen. Foto: nipko

Dremmen Der Stürmer erzielte beim 4:0 in Dremmen drei Tore. Bemerkenswert: Er und seine Teamkameraden trafen nach der Ampelkarte gegen Dominik Hahn noch dreimal.

Dabei fing es für die „Rheinländer“ eigentlich gut an, schon beim dem erstem Angriff hatte Jennie-Gauthie Kianda das 1:0 auf dem Fuß, er scheiterte aber an Helpensteins erneut starkem Keeper Fabian Stecker. Auf der Gegenseite hatte Robin Langer mehr Erfolg, er kam nach einem Freistoß von Julian Hahn zehn Meter vor dem Tor frei zum Schuss und traf. TuS-Torwart Timo Busch hatte keine Chance. In der 23. Minute köpfte TuS-Angreifer Sascha Hochgreef vorbei. Vorbei zielte unmittelbar danach erneut Kianda. Indes recht ungeschickt, als er versuchte, den Ball mit der rechten Außenseite Richtung Tor zu bringen.