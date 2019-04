Fußball: Beeck-Reserve erledigt Pflichtaufgabe

Erkelenzer Land Bezirksliga: Das Team von Trainer Markus Lehnen gewinnt im Heimspiel gegen Schlusslicht VfJ Ratheim mit 3:1 (1:1).

Mit Erfolg in der 21. Minute: Kubilay Demirhan startete in die Spitze, nahm den Ball gut an und mit, schüttelte seinen Gegenspieler ab, und lupfte den Ball gekonnt über den herauseilenden Beecker Torwart Niklas Aretz ins Netz, es hieß 1:1. Obwohl Beeck jetzt den Druck erhöhte, brachte Ratheim das 1:1 in die Pause. In der 55. Minute führte Beeck jedoch erneut. An der Strafraumgrenze nahm Robin Jackels den Ball an, drehte sich kurz und mit seinem eher schwachen linken Fuß schoss er die Kugel zum 2:1 unter die Latte, der gute Nimpong im Tor hatte erneut keine Chance.