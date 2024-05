Regionalligist verliert am letzten Spieltag Ein Beecker Saisonabschluss mit vielen Fragenzeichen

Zum Spiel: Die erste Halbzeit ging an Gütersloh, das zur Pause daher auch verdient 1:0 führte. Nach einem Freistoß von der Seite, der sehr lange in der Luft war, durfte Lars Beuckmann den Ball ungehindert reinmurmeln (22.). In der zweiten Halbzeit übernahm dann Beeck die Regie, keine Fortune im Abschluss entwickelte dabei vor allem Timo Bornemann. Dafür bereitete er aber mit einer zentimetergenauen Hereingabe den verdienten Ausgleich vor: Fensky, der in der ersten Halbzeit noch eine große Chance vergeben hatte (18.), musste dann nur noch den Fuß hinhalten – sein erstes Saisontor (78.).