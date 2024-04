Beeck empfängt Tabellenführer Aachen Gegen den Dominatoren gibt es ein volles Waldstadion

Dass in der Regionalliga West auch einige Vereine mitspielen, die allein von ihrem Klang und ihrer Größe auch eine Liga höher zu verorten wären, ist jedem Fan von Traditionsvereinen mit dem Glanz früherer Tage klar. Einen Verein der Dimension von Alemannia Aachen gibt es in der vierten Liga aber kein zweites Mal – das Heimspiel des FC Wegberg-Beeck am Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenführer ist also definitiv etwas ganz Spezielles.