So lief die Saison des FC Wegberg-Beeck Der Fluch der sensationell starken Hinrunde

Zehn neue Spieler hatte ­Beeck im vergangenen Sommer für sein viertes Abenteuer Regionalliga geholt – ein gestandener Regionalliga-Spieler war freilich nicht darunter. Angreifer Finn Stromberg, der vom 1. FC Düren kam, hatte für Beecks Rivalen zwar 25 Regionalligaspiele absolviert, stand davon aber nur fünfmal in der Anfangsformation. Ein echter Regionalligaspieler war das also auch nicht – der fängt, um mal eine Hausnummer zu nennen, bei vielleicht 50 Einsätzen in der Startelf an.