Regionalligist empfängt Tabellenzweiten Bocholt schwächelt – Chance für Beeck?

Als zweiter Gegner im neuen Jahr kommt stattdessen am Samstag nun der Tabellenzweite 1. FC Bocholt, punktgleich mit Tabellenführer Alemannia Aachen, ins Waldstadion. „Die Schwatten“, wie sie sich selbst nennen, sind jedoch schon im alten Jahr ein wenig aus dem Tritt gekommen. Aus den letzten drei Punktspielen holte das Team von Trainer Dietmar Hirsch nur zwei Punkte, dazu ist im Niederrheinpokal nun bereits Schluss: Am Dienstag verlor Bocholt bei Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg im Viertelfinale 0:3 – und das sogar in der Höhe verdient. „Ich bin das erste Mal angesichts der Leistung meiner Mannschaft sehr enttäuscht. Die Hausherren haben uns an die Wand gespielt“, räumte Hirsch ungeschminkt ein.