Fußball-Regionalliga : Marcus Johnen kandidiert als Vorsitzender des FC Wegberg-Beeck

Fußball-Regionalliga Auch Hauptsponsor Werner Tellers stellt sich als 1. Geschäftsführer zur Wahl in der Mitgliederversammlung des FC am Mittwoch, 30. Juni, im Beecker Stadionzelt.

Am heutigen Dienstag um 17 Uhr öffnet im Beecker Waldstadion Günters Sportsbar – coronabedingt quasi mit eineinvierteljähriger Verspätung. Heinz-Willi Maydt, den der FC Wegberg-Beeck mit Wirkung zum 1. November 2020 als Leiter der Stadiongastronomie festangestellt hat, kann mit seinem Team nun also endlich richtig loslegen.

In gut zwei Wochen dürfte es im Stadionzelt proppevoll werden. Denn am Mittwoch, 30. Juni, Anpfiff 19 Uhr, findet dort die Mitgliederversammlung des FC statt. Wichtigster Tagesordnungspunkt: die komplette Neuwahl des Vorstands – allen voran die Wahl des neuen Vorsitzenden. Denn seit dem Tod des jahrzehntelangen Machers und Vorsitzenden Günter Stroinski am 29. Februar 2020 steht der Verein ohne Vorsitzenden da – Corona verhinderte seitdem bislang auch die Mitgliederversammlung.