Velbert-Niederlage zerstört fast alle Hoffnungen Der Abstieg des FC Wegberg-Beeck ist so gut wie besiegelt

In Velbert standen Coach Mike Schmalenberg gleich sechs Akteure nicht zur Verfügung: Nils Hühne, Yannik Leersmacher, Leon Pesch und Timo Bornemann fehlten verletzt, Justin Hoffmanns und Merlin Schlosser waren gesperrt. Das Spiel lief zunächst auch nur in eine Richtung – aufs Beecker Tor. Keeper Ron Meyer verhinderte in der Anfangsphase wiederholt einen Rückstand. Der fiel im Anschluss an eine Ecke dann aber doch durch Tristan Duschke – Toranosuke Abe versuchte vergeblich noch zu retten (17.). Der Gast erspielte sich erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine zwingende Chance: Mit der ­Hacke zwang Finn Stromberg Torwart Marcel Lenz zu einer Glanztat.