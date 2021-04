Fußball-Regionalliga : Beecker Vorfreude aufs Derby in Aachen

Fußball Gleich neun Spieler des FC Wegberg-Beeck haben in ihrer Laufbahn schon für Alemannia Aachen gespielt. Nun reist der Regionalligist zum Derby an den Tivoli.

Am Samstag treten die Kleeblätter nun zum Derby auf dem Aachener Tivoli an. Doch nicht nur bei diesen neun Akteuren ist die Vorfreude groß. Das gilt auch für Trainer Mark Zeh: „Auch ich freue mich auf dieses Spiel riesig. Es ist für uns alle ein Highlight, auf dem Tivoli zu spielen.“ Als Aktiver hatte er das mit seinen jeweiligen Teams selbst auch einige Male getan: „Nicht nur im neuen, sondern auch noch im alten Tivoli-Stadion, das für mich noch mehr Atmosphäre hatte.“

Nach fünf Spielen ohne Niederlage, die neun Punkte und einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze brachten, reisen die Schwarz-Roten mit breiter Brust in die Kaiserstadt. „Wir rechnen uns was aus“, sagt Zeh. Bis auf Justin Hoffmanns (schwere Zerrung) stehen ihm voraussichtlich alle Akteure zur Verfügung.

So helfen Rot-Weiß Essen und Co. kleineren Klubs wie dem FC Wegberg-Beeck

„Solidartopf“ in der Regionalliga : So helfen Rot-Weiß Essen und Co. kleineren Klubs wie dem FC Wegberg-Beeck

Das gilt auch für Marc Kleefisch, der beim 2:0 gegen die U23 Fortuna Düsseldorfs auf spektakuläre Weise das 2:0 erzielt hatte – zugleich sein erstes Saisontor. Auch der 21-Jährige trug anderthalb Jahre lang den Alemannia-Dress. Zunächst absolvierte er in Aachen sein letztes Jugendjahr, schoss in der A-Junioren-Mittelrheinliga in 25 Spielen 40 Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga.