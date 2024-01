Nächste Niederlage für Beeck Leere Hände trotz starker Aufholjagd

„Klar sieht so was von außen immer blöd aus, doch genau solche Dinger sind für einen Torhüter die undankbarsten Bälle“, schilderte Ron Meyer seine Sicht. Zur Ehrenrettung des Beecker Keepers sei angemerkt, dass er bei der Aktion in die sehr tief stehende Sonne gucken musste. Marc Kleefisch setzte danach die erste Beecker Duftmarke (9.), ehe Tim Corsten per Kopf das 2:0 verpasste (27.). Das war dann aber fünf Minuten später fällig. Nach einem ungenauen Beecker Zuspiel im Mittelfeld samt folgendem Ballverlust schaltete die Fortuna ruckzuck um, die Hereingabe von Deniz-Fabian Bindemann drückte der am langen Pfosten völlig blank stehende Luis Monteiro problemlos über die Linie (32.).