Fußball-Regionalliga : Beeck geht mit Optimismus in das schwierige zweite Jahr

Fußball-Regionalliga Der Vorjahresaufsteiger hat die Vorbereitung aufgenommen, peilt erneut den Klassenverbleib an. Der Kader umfasst aktuell 24 Mann. Gesucht wird noch ein Stürmer.

In der vergangenen Saison schaffte der FC Wegberg-Beeck beim dritten Versuch erstmals den Klassenerhalt in der Regionalliga. „Auch diesmal streben wir den Ligaverbleib an – in dem Wissen, dass das zweite Jahr für einen Aufsteiger in der Regel das schwierige ist“, sagt Coach Mark Zeh. Fakten und Einschätzungen zum Start der Vorbereitung.



Kommen und Gehen Mit Tom Geerkens, André Mandt, Jannik Mause und Marvin Brauweiler haben vier wichtige Akteure den FC verlassen. Von den sechs externen Neuzugängen bringt nur Kevin Weggen (27) viel Erfahrung mit. Gesucht wird nach dem Abgang von Mause vor allem noch ein Stürmer. „Wenn wir Robert Lewandowski noch verpfichten könnten, würden wir das tun“, bemerkt dazu launig Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen – und versichert: „Wir gehen bei der Suche mit Ruhe und Geduld vor. Die Transferperiode ist noch lang.“ Aktuell umfasst der Kader 24 Mann.



Anforderungen Spieler wie Marc Kleefisch und Jan Bach haben in der vergangenen Saison erstmals Regionalligaluft geschuppert. „Bei ihnen ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen – und da erwarten wir auch einiges“, sagt Henßen. So hat Bach deutlichen Nachholbedarf, was Scorerpunkte angeht – er ist schließlich offensiver Mittelfeldspieler. Noch Luft nach oben hat nach einer persönlich durchwachsenen Saison mit acht Toren auch Shpend Hasani. Dass es Beecks langjähriger Toptorjäger noch einmal wissen will, war beim Trainingsauftakt zu sehen. „Shpend hat vier Kilo abgenommen“, stellt Henßen zufrieden fest. Generell steht Beeck vor derselben Herausforderung wie in der Vorsaison: als eines der ganz wenigen Feierabendfußballer-Teams in dieser Liga mitzuhalten. „Wir müssen daher einfach auch wieder ein bisschen fleißiger als andere sein. Ich denke aber, dass wir uns grundsätzlich wieder mit vielen Mannschaften messen können“, sagt Zeh.

Vorbereitung Nach zwei Wochen, in der die Grundlagenausdauer im Vordergrund steht, wird eine Woche Pause eingeschoben. Bis zum ersten Punktspiel am 14. August folgen danach noch vier Wochen Vorbereitung „Da konzentrieren wir uns dann auf das Taktische und Fußballerische“, erläutert Zeh. Vom 23. bis 25. Juli bezieht Beeck ein kurzes Trainingslager in der Burg Wegberg – so wie im Vorjahr.