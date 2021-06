Fußball-Regionalliga : Beeck empfängt RWE zum heißen Saisonfinale

Traf in Homberg zum 1:1-Endstand: Beecks Angreifer Shpend Hasani (Archivbild). Foto: Michael Schnieders

Fußball-Regionalliga Im Nachholspiel in Homberg holte der FC Wegberg-Beeck ein 1:1. Am Samstag geht’s nun am letzten Spieltag gegen Rot-Weiss Essen, das noch aufsteigen kann.

Der einzige Absteiger ist nun gefunden, der Aufsteiger noch nicht – das sind die wichtigsten Fakten aus den vier Nachholspielen unter der Woche, die allesamt wichtig für Auf- und Abstieg waren. Nach dem 1:3 bei der U23 Borussia Dortmunds muss der SV Bergisch Gladbach zurück in die Mittelrheinliga. Gerettet haben sich Bonn (1:0 gegen Aachen), Ahlen (3:2 gegen Straelen) und der VfB Homberg mit dem 1:1 gegen den FC Wegberg-Beeck – der letzte Spieltag am Samstag hat für den Keller also keine Relevanz mehr. Wohl aber für den Aufstieg: Da hat Dortmund nun drei Punkte und zwei Tore Vorsprung auf Rot-Weiss Essen – die Spiele dieser beiden Teams stehen am Samstag also im Blickpunkt.

Mit dabei: der FC Wegberg-Beeck. Denn der erwartet Essen, während der BVB-Nachwuchs beim frischgebackenen Niederrheinpokalsieger Wuppertaler SV antritt – keine leichte Aufgabe für die Schwarz-Gelben. Essen braucht einen Sieg mit höchstwahrscheinlich zwei Toren Differenz, um noch aufzusteigen – und zudem unbedingt einen Wuppertaler Sieg.

Das Spiel im Beecker Waldstadion wird ohne Zuschauer stattfinden. „Aus Sicherheitsgründen haben wir uns nach Absprache mit den Sicherheitsbehörden zu diesem Schritt entschlossen. Wir appellieren an alle Fußballfans, von einer Reise nach Beeck abzusehen“, erläutert Beecks scheidender Geschäftsführer Thomas Klingen. Denn nicht ausgeschlossen dürfte sein, dass viele Essener Fans dennoch den Weg nach Beeck finden, um ihr Team außerhalb des Stadions zu unterstützen.

Im letzten Auswärtsspiel bot Beeck eine überzeugende Leistung. Im schmucken Homberger PCC-Stadion erspielte sich der leichtfüßiger spielende Gast 70 Minuten lang ein deutliches Chancenplus, hätte bis dahin die Partie klar zu seinen Gunsten entschieden haben müssen. Tom Geerkens (6.), André Mandt (17.), Justin Hoffmanns (28.), Jannik Mause (39.), Nils Hühne (43.) und zweimal Shpend Hasani (57./70.) hatten zum Teil prächtig herausgespielte Chancen dafür. In Führung ging aber der VfB durch ein Kontertor Marvin Lorchs (25.). Ein kapitaler Bock verhalf dem FC dann zum Ausgleich: Hombergs Keeper Philipp Gutkowski spielte Hasani an – der schob den Ball ins leere Tor (40.).

In der Schlussphase war dann Homberg dem Sieg näher – da hatte sich im Stadion aber auch schon die Kunde vom zwischenzeitlichen Dortmunder 3:0 verbreitet. Womit der VfB unabhängig vom eigenen Ergebnis gerettet war – und fortan eben wesentlich befreiter aufspielte. „Es war wichtig, dass wir am Ende den einen Punkt behalten haben“, sagte Beecks Coach Mark Zeh. „Ich bin einfach stolz auf mein Team und froh, dass der Marathon nun endlich vorbei ist“, erklärte VfB-Trainer Sunay Acar.

„Homberg ist ein sympathischer Verein, ähnlich strukturiert wie wir. Von daher freut es mich, dass auch der VfB den Klassenerhalt geschafft hat“, sagte Klingen – und schob nach: „In dieser Liga gab es nur drei Teams mit echten Feierabendfußballern: Homberg, Bergisch Gladbach und wir – und einen davon hat es nun aber eben auch erwischt.“