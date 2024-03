Nachholspiel für Beeck in Lippstadt Direkt das nächste Sechspunktespiel

Unter Erfolgszwang stehen in der Liebelt-Arena nun auf alle Fälle beide Teams. Der SV, der trotz der sportlichen Misere bislang an Trainer Felix Bechtold festgehalten hat, geht in dieses brisante Spiel mit einer kleinen Serie: Erst gab es gegen Aufstiegsaspirant Fortuna Köln ein beachtliches 2:2, dann siegte Lippstadt im westfälischen Abstiegsduell in Ahlen 2:1 und reichte damit die Rote Laterne an Velbert weiter. Lippstadts Torjäger Viktor Maier hat bislang zehn Mal getroffen.