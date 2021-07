Regionalligist hat Neuzugang im Visier : Beecks Stürmersuche wird konkreter

Zwei der neuen Spieler sind hier für Beeck am Ball: Max Fischer (l.) und Muja Arifi. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Beeck Nach einwöchiger Pause hat Fußball-Regionalligist FC Wegberg-Beeck die Vorbereitung wieder aufgenommen. Die ersten beiden Testspiele hatte der FC zuvor absolviert. Der Spielplan ist nun auch raus: Beeck beginnt mit einem Fortuna-Doppelpack.

Eine Sommervorbereitung dauert in der Regel sechs Wochen. Das ist auch in Beeck so – diesmal freilich mit einer kleinen Modifizierung: Nach den harten ersten zwei Wochen, in denen naturgemäß die Grundlagenausdauer im Vordergrund stand, gönnte Trainer Mark Zeh seinen Jungs eine einwöchige Pause. „Damit habe ich als Spieler selbst gute Erfahrungen gemacht“, erläutert der 37-Jährige. Seit Montag ist der FC nun wieder im Training. Die weitere Vorbereitung erstreckt sich über vier Wochen.



Zwischenfazit „In den ersten beiden Wochen war die Belastung sehr hoch, auch wenn der Ball immer dabei war“, erläutert Zeh – und zieht ein zufriedenes Zwischenfazit: „Auch wenn es hart war: Alle haben prima mitgezogen. Und sehr erfreulich ist, dass bis auf Shpend Hasani, der an einer Muskelzerrung laboriert, und die Langzeitausfälle alle Akteure das volle Programm mitmachen konnten.“

INFO Saisoneröffnung am Samstag, 24. Juli Waldstadion Die offizielle Saisoneröffnung feiert Beeck am Samstag, 24. Juli, im heimischen Waldstadion. Etwa ab 14.15 Uhr werden dann die neuen Spieler vorgestellt. Testspiel Dem schließt sich ab 15 Uhr ein Testspiel gegen einen guten alten Bekannten an: Mittelrheinligist Viktoria Arnoldsweiler. Es ist Beecks drittes Vorbereitungsspiel.

Natürlich habe sich bei denjenigen Neuzugängen, die coronabedingt eine sehr lange Trainings- und Spielpause hinter sich haben, der Praxis-Rückstand deutlich bemerkbar gemacht. „Aber das ist ganz normal, damit hatten wir auch gerechnet. Die Jungs haben jetzt noch vier Wochen Zeit, das aufzuholen. Das wird schon“, gibt sich Zeh zuversichtlich.



Sorgenkinder Kapitän Maurice Passage ist nach seiner schweren Schulter-OP noch längere Zeit rekonvaleszent. „Aber immerhin kann er wieder schmerzfrei laufen“, sagt Zeh. Schlechter sieht es bei Benyamen Malekzadeh aus. Der Nachwuchsmann, den Zeh schon in der Beecker Reserve trainierte, hat eine schwere Operation am Oberschenkelknochen hinter sich. „Wir hatten zunächst noch Schlimmeres befürchtet, doch auch so ist für ihn die Hinrunde wahrscheinlich gelaufen. Für den Jungen tut es mir sehr leid“, sagt Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen.

Erste Testspiele Zum Abschluss der kräftemäßig sehr fordernden ersten zwei Wochen stand ein Testspiel-Doppelpack an. „Diese Spiele haben die Jungs mit sehr schweren Beinen bestritten“, sagt Zeh. Beim A-Ligisten SV Breberen gab es zunächst einen 9:1-Sieg. Je zwei Tore steuerten die Neuzugänge Max Fischer und Denis Schütte bei. Mit Muja Arifi und Daniel Sopo trafen auch zwei weitere Neue. Die restlichen drei Tore gingen auf das Konto von Jeff-Denis Fehr (2) und Marc Kleefisch.

Tags darauf spielte der FC im Wegberger Hans-Gisbertz-Stadion 2:2 gegen den luxemburgischen Erstligisten FC Wiltz. „Das hatte mit einem Freundschaftsspiel wenig zu tun. Die Luxemburger gingen richtig zur Sache“, erläutert Zeh. In der daher sehr körperbetonten Partie gingen die Gäste früh in Führung. Nicolas Merl gelang in der zweiten Hälfte nach einem tollen Zuspiel von Neuzugang Kevin Weggen der Ausgleich. Zehn Minuten vor dem Ende brachte Jan Bach den FC mit einem satten Schuss unter die Latte in Führung. Die egalisierte der Gast aber noch nahezu postwendend.



Stümersuche Grundsätzlich ist Zeh mit dem vorhandenen Kader zufrieden: „Wir sind von dem Kader überzeugt, werden eine schlagkräftige Truppe stellen, die wieder um den Klassenerhalt mitspielen kann.“ Weiterhin dringend gesucht wird aber noch ein Stürmer, der möglichst auch Erfahrung mitbringt. Wie schwer diese Suche ist, erläutert Henßen: „Es ist ja nun mal so, dass bei uns kein Spieler vierstellig im Monat verdienen kann“ – ein Grundsatz, den Beecks Macher Werner Tellers mit Vehemenz verfolgt.

Einige durchaus interessante Kandidaten aus der Oberliga Niederrhein hätten daher abgewunken – die spielen lieber für mehr Geld weiterhin eine Klasse tiefer. Immerhin ist aber ein Silberstreif am Horizont sichtbar: „Wir haben nun einen Kandidaten, mit dem wir schon recht weit sind. In trockenen Tüchern ist das allerdings noch nicht“, sagt Henßen.

Spielplan Beeck startet in die Meisterschaft mit einem Fortuna-Doppelpack. Der Auftakt am Samstag, 14. August, erfolgt bei Fortuna Köln. Eine Woche später ist Fortuna Düsseldorfs U 23 zu Gast in Beeck. Daran schließt sich die erste englische Woche mit Spielen beim VfB Homberg (25. August) und gegen Preußen Münster (28. August) an.