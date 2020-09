Fußball : Ab sofort dürfen 990 Zuschauer ins Waldstadion

Das Beecker Waldstadion aus der Vogelperspektive. Foto: Uwe Heldens

Fußball Der FC Wegberg-Beeck hatte übers Wochenende sein Hygienekonzept überarbeitet – das Kreisgesundheitsamt segnete das nun ab. So kann die Zuschauerzahl nun deutlich erhöht werden.

Am morgigen Mittwoch spielt Beeck daheim in der Regionalliga gegen den SV Rödinghausen (Anstoß 19.30 Uhr, erstmals dann mit dem neuen Flutlicht in voller Leistungsstärke). Da dürfen dann weit mehr als die bislang erlaubten 300 Zuschauer ins Waldstadion. Denn nachdem die NRW-Landesregierung vergangene Woche grundsätzlich grünes Licht für mehr Zuschauer gegeben hatte, überarbeitete Beeck übers Wochenende sein Hygienekonzept für das Waldstadion – verantwortlich war dafür in erster Linie der designierte Vorsitzende Marc Kochs.

Am gestrigen Montag reichte FC-Geschäftsführer Thomas Klingen das neue Konzept beim zuständigen Heinsberger Kreisgesundheitsamt ein – und bekam innerhalb einer Stunde eine sehr positive Antwort: Ab sofort dürfen exakt 990 Zuschauer ins Waldstadion. „Mehr wollten wir auch gar nicht, da ab 1000 die Landesregierung ins Spiel kommt und zustimmen muss“, erläutert Klingen. Die genau 423 Zuschauer fassende Sitzplatztribüne ist nun für 141 Zuschauer ausgelegt – exakt ein Drittel der Gesamtkapazität also. Das gesamte Waldstadion hat ein Fassungsvermögen von 4000 Zuschauern – ein Viertel davon kann demnach ab sofort genutzt werden.

„Die neue Obergrenze hilft uns wirklich sehr weiter“, erklärt Thomas Klingen – und bedankt sich für die zügige Zustimmung: „Die Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt war wirklich sehr angenehm.“

Auch wenn nun mehr als dreimal so viele Zuschauer wie beim ersten Heimspiel gegen Schalke 04 II ins Waldstadion dürfen: An anderen Bestimmungen ändert sich dadurch nichts. So sind weiterhin keine Gästefans zugelassen. Was beim ersten Heimspiel gegen Schalke im Vorfeld schon für einige kuriose Stilblüten gesorgt hatte: „Da bewarben sich auch Leute aus Dorsten und Marl für Tickets, behaupteten, entweder interessierte neutrale Fußballfreunde oder gar Beeck-Fans zu sein“, sagt Klingen leicht amüsiert.