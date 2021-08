Klare 0:4-Niederlage : Darum war Münster für den FC Beeck eine Nummer zu groß

Auch für den eingewechselten Daniel Sopo gab es gegen Preußen Münster kein Durchkommen. Das für den FC Beeck ernüchternde Endergebnis stand da bereits fest. Foto: Ja/Michael Schnieders

Beeck In der Fußball-Regionalliga West hat der FC Weegberg-Beeck im Duell mit Aufstiegsfavorit Preußen Münster durchaus starke Phasen. Aber am Ende setzen sich die Gäste dann doch deutlich mit 4:0 durch.

Am Sonntag stand für den FC Wegberg-Beeck das Treffen mit dem SC Preußen Münster auf dem Programm. Das Heimspiel im Beecker Waldstadion war für die Mannschaft von Trainer Mark Zeh Teil drei der englischen Woche mit dem dritten Spiel in neun Tagen. Nach der Niederlage gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf und dem Unentschieden beim VfB Homberg war mit Preußen Münster jetzt der vermeintlich stärkste Gegner zu Gast. „Münster ist für mich der Top-Favorit der Liga“ sagte auch Zeh vor dem Spiel.

INFO Die Namen und Zahlen zum Regionalligaspiel Wegberg-Beeck: Zabel, Hühne, Meurer, Leersmacher, Post, Hoffmanns, Kühnel, Weggen, Bach, Fehr, Benteke Tore: 0:1 Remberg (13.), 0:2 Wegkamp (65.), 0:3 Deters (68.), 0:4 Hemmerich (73.) Zuschauer: 780

Den Gästen war zu Beginn deutlich anzumerken, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollten. Nach kurzem Abtasten übernahmen die Münsteraner die Kontrolle und konnten zeitweise alle Feldspieler in die gegnerische Hälfte drücken. In den ersten Minuten gelang es allerdings nicht den Druck in echte Torgelegenheiten umzumünzen. Nach knapp zehn Minuten gab Münster im Nachgang einer Ecke aus der Distanz den ersten Torschuss ab. Den zentralen Schuss entschärfte Beeck-Schlussmann Stefan Zabel aber mühelos.

Der ersten Torannäherung der Gastgeber folgte dann aber der Führungstreffer der Gäste. Nicolai Remberg tauchte in der 13. Spielminute nach einem Doppelpass mit Thorben-Johannes Deters frei vor dem Tor von Stefan Zabel auf und vollstreckte abgeklärt unter die Latte. In der Folgezeit gelang es Münster, den Druck aufrecht zu erhalten, sodass Beeck kaum Entlastung durch eigene Offensivaktionen fand. Trotz der Überlegenheit schafften es die Preußen nicht, gefährliche Abschlüsse zu produzieren. So kam es auf der Gegenseite beinahe zum Ausgleich. Nach einer guten Ablage von Jeff-Denis Fehr setzte Meik Kühnel den Ball aus gut 20 Metern an die Latte.

Die Mannschaft von Mark Zeh gestaltete das Spiel in dieser Phase offener, allerdings ohne ihre eigenen Konter zu zwingenden Torchancen zu Ende zu spielen. „Zum Ende der ersten Halbzeit haben wir uns gefangen. Die letzten 15 Minuten waren in Ordnung“ analysierte Mark Zeh den ersten Abschnitt. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war das Spiel zunächst offen, wobei Münster mit mehr Ballbesitz das Spiel weiter kontrollierte. Vor 780 Zuschauern gab Jannik Borgmann aus der Distanz den ersten Torschuss des zweiten Durchgangs ab, den Beeck-Schlussmann Stefan Zabel aber ohne Probleme entschärfte (59.)

In der Mitte der zweiten Halbzeit konnte der FC dem Druck des Favoriten dann nicht mehr standhalten. In der 65. Minute verwertete Gerrit Wegkamp die Hereingabe von Jules Schwadorf zum 2:0. „In der Phase nach der Pause waren wir gut im Spiel. Hätten wir eine unserer Chancen zum Ausgleich genutzt, wäre es ein anderes Spiel geworden. Nach dem 2:0 wird es dann schwer“ sagte Zeh. Quasi direkt im Anschluss konnte Münster dann aber weiter erhöhen. Nach einem langen Ball spitzelte Jules Schwadorf den Ball Richtung Tor. Nachdem Stefan Zabel nur blocken konnte, staubte Thorben-Johannes Deters zum 3:0 ab.