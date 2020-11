Fußball-Regionalliga : Corona stoppt Beecker Lauf

Torwart Stefan Zabel fällt nicht so lange aus wie zunächst befürchtet. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fußball-Regionalliga Weil bei den erstmals durchgeführten Corona-Schnelltest das Ergebnis eines Spielers des FC Wegberg-Beeck positiv war, wurde das Spiel gegen Alemannia Aachen abgesagt. Dafür gab es zumindest eine Teilentwarnung bei einem verletzten Spieler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

13 Spiele hat Aufsteiger FC Wegberg-Beeck bislang absolviert – gemeinsam mit einigen weiteren Teams die zweitmeisten in der Liga (nur die U 23 von Schalke 04 hat bereits noch einmal mehr gespielt). Auf Spiel Nummer 14 werden die Kleeblätter nun aber noch ein wenig warten müssen. Denn die am Mittwochabend vor dem Training in Beeck erstmals durchgeführten Corona-Schnelltests haben bei einem Spieler einen positiven Befund ergeben. Folge: Das für den heutigen Freitag angesetzte und mit großer Spannung erwartete Grenzland-Derby gegen Alemannia Aachen fällt aus, die Partie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden – wegen Termin-Engpässen aller Voraussicht nach aber erst im neuen Jahr.

„Der betreffende Spieler wird nach dem Schnelltest nun auch noch den eingehenderen PCR-Test absolvieren. Danach sehen wir weiter“, erläutert Beecks Geschäftsführer Thomas Klingen. Trainiert wird nun jedenfalls erst einmal nicht mehr. Ob auch Beecks Folgepartie am Samstag in einer Woche bei Fortuna Köln nicht ausgetragen werden kann, steht noch nicht fest.

Damit kann Beeck nun erst einmal auch nicht seinen ausgesprochen guten Lauf fortsetzen: Seit sechs Spielen ist der FC ungeschlagen, holte daraus zwölf Punkte. Die Alemannia muss umgekehrt weiter auf das zweite Auswärtsspiel der Saison warten – die Schwarz-Gelben haben in der Fremde erst einmal gespielt, die Partie in Beeck ist Aachens sechste Auswärtspartie in Folge, die wegen eines Coronafalls verlegt werden muss.