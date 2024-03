Regionalliga-Duell Beeck gegen Borussia Ein Derby mit mächtig Brisanz

Denn der Linksverteidiger ist der einzige Beecker, der es jemals über den Umweg Zweite Mannschaft auf Dauer in die Erste geschafft hat – da gibt es keinen anderen. Yannik Leersmacher, der schon seit den Bambini für Beeck spielt, wurde nach seiner Jugendzeit zunächst zwar auch mehr in der Reserve eingesetzt, kam aber auch schon in seinem ersten Seniorenjahr zu immerhin sieben Einsätzen in Beecks damaligem Mittelrheinligateam. Post dagegen spielte in seinen ersten beiden Seniorenjahren ausschließlich für die Reserve – und fand dann den Weg nach oben.