Fußball-Regionalligist muss gegen RWO ran Beeck will Oberhausens Betonabwehr knacken

Mittelrheinpokal Der Termin für Beecks Achtelfinalspiel gegen Alemannia Aachen steht fest: Das Derby wird am Samstag, 16. Dezember, um 15.30 Uhr im Waldstadion angepfiffen. Der von Beeck ansonsten bevorzugte Freitagabend kam in diesem Fall nicht in Frage. Grund: Da spielt Borussia Mönchengladbach daheim gegen Werder Bremen – das hätte Beeck zu viele Zuschauer gekostet. Mit der Pokalansetzung ist zudem auch klar, dass Beeck an dem besagten Wochenende nicht die vergangene Woche in Lippstadt ausgefallene Regionalligapartie gegen den SV nachholen kann.