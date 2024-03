Wegberg-Beeck muss nach Ostwestfalen Der FC muss jetzt viele Kilometern auf Straße und Rasen machen

Vom Waldstadion des FC Wegberg-Beeck zum Häcker-Wiehenstadion des SV Rödinghausen im tiefsten Ostwestfalen sind es rund 260 Kilometer. Wie immer für die Kleeblätter ist das Spiel in Rödinghausen die Partie mit der längsten Anfahrt. Um wie gewohnt spätestens anderthalb Stunden vor Anpfiff vor Ort zu sein, fährt Beecks Bus am Samstag bereits um 8.30 Uhr am Waldstadion ab. „Wir werden an diesem Tag also viele Kilometer machen – erst und danach wieder auf der Autobahn, dazwischen aber auch auf dem Rasen“, kündigt ­Beecks Interimscoach Mike Schmalenberg schmunzelnd an.