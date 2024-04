Erster Sieg gegen Aachen gelingt nicht Beeck verpasst die Sensation

Vorbei war es damit aber noch nicht. Zuerst meldete sich der eingewechselte Finn Stromberg mit einem Kopfball an die Latte an, bevor der 22-Jährige in der 88. Minute dann tatsächlich den 1:2-Anschluss herstellte. Shpend Hasani hatte den Ball an den langen Pfosten geflankt, von dort legte Toranosuke Abe den Ball in die Mitte, wo Stromberg vollstreckte. Das brachte noch mal etwas Hitze ins Spiel, die ihren Höhepunkt in der Nachspielzeit fand, als Alec Vinci in Aachen-Schlussmann Marcel Johnen hineinrutschte und die Bank der Gäste vehement die Rote Karte forderte. Eine echte Tormöglichkeit bekam der FC aber nicht mehr und Aachen samt Fans freuten sich über den Sieg.